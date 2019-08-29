الرد السريع يلقي القبض على متورطين بنزاع عشائري شمال البصرة

2019/08/29 | 01:07

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بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، الخميس، بان قوات الرد السريع تمكنت من القاء القبض على متورطين بنزاع عشائري شمال البصرة.

وقال المصدر، إن "قوات الرد السريع في اول واجب لها في البصرة، القت القبض على متورطين في نزاع عشائري حدث في قضاء المدينة شمال البصرة اصيب وقتل على اثره ثلاثة أشخاص بينهم امرأة".

واضاف، أن "قوات الرد السريع ردت ولاول مرة في البصرة، بالرصاص الحي على المشاركين بالنزاعات العشائرية المسلحة".

بغداد اليوم - ديالى

اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الخميس، بان الحشد الشعبي نجح في ايقاف زحف داعش صوب 15 قرية في ريف خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "انتشار الحشد الشعبي في ريف قضاء خانقي

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني في البصرة، الاربعاء، بان شخصا قتل بنزاع عشائري شمالي المحافظة، مبينا أن القوات الأمنية تنفذ عمليات دهم للبحث عن الجناة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصا من احد اطراف النزاع العشائري المسل

بغداد اليوم- متابعة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري شمالي المحافظة.

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان "نزاعاً عشائرياً مسلح في منطقة الترابهة، في قضاء المدينة شمالي البصرة بالسلاح المتوسط والخفيف"،

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