وفاة سائقة سيارة خلال محاولة كسر رقم الأسرع بالعالم

2019/08/29 | 01:27

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قالت أسرة سائقة سيارات السباق الأميركية جيسي كومبس إنها لقيت حتفها في حادث تصادم بسرعة فائقة أثناء محاولتها تسجيل رقم قياسي جديد في

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