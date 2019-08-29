بالصورة.. الرد السريع يلقي القبض على متورطين في نزاع عشائري بالبصرة

2019/08/29 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان قوات الرد السريع تمكنت من القاء القبض على متورطين بنزاع عشائري شمال البصرة.

وقال المصدر، إن “قوات الرد

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