2019/08/29 | 01:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج وصايا المنبر | سماحة الشيخ عباس الحكيم - باحث اسلامي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ftkphaz-Wq0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج وصايا المنبر | سماحة الشيخ عباس الحكيم - باحث اسلامي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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