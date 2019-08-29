2019/08/29 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _z3WlpojbNM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش تروح واني الف يعقوب بيه ينوح قحطان البديري ينعى العراق بسبب الوجع الذي يلازمه) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليش تروح واني الف يعقوب بيه ينوح قحطان البديري ينعى العراق بسبب الوجع الذي يلازمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).