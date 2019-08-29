2019/08/29 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- « دعوة عامة من أجل المشاركة في الوفد الفيلي والإعلامي الذي سيزور محافظة المثنى ومعتقل نكرة السلمان بتأريخ 30/8/2019 القادم وإجراء التغطية الإعلامية والصحفية »

إستناداً إلى توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة خلال إجتماع مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية الحاديـة والثلاثين المنعقدة بتأريخ 6/8/2019 المتضمن إصدار البيان الرسمي الخاص بإدانة وإستنكار جرائم المقابر الجماعية التي أرتكبها النظام الدكتاتوري المباد المعمم بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ش.ز.ل/10/1/إعمام/27275) في 7/8/2019 بشأن تنفيذ توجيه الحكومة العراقية إلى الوزارات والجهات المختصة والمنظمات الدولية والأممية والأهلية كافة من أجل العمل الجاد وإستنهاض الجهود الحثيثة في سبيل إستخراج الأدلة الجنائية والإسراع في الكشف عن هوية رفات الضحايا الأبرياء أينما وجدت في المقابر الجماعية التي خلفها النظام المقبور وإنصاف ذويهم المفجوعين بفقدانهم الأليم إستناداً إلى أحكام قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل وقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 المعدل والإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري المصادق عليها بموجب القانون رقم (17) لسنة 2009 والقوانين والتشريعات النافذة .

عطفاً على توجيهات الرئاسات الثلاث والسلطة القضائية الإتحادية الخاصة بإزالة الآثار السيئة عن المكون الفيلي وإعادة الإعتبار الكامل إليه بصفته جزء أساسي أصيل لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور وتأكيداً على نتائج زيارة معتقل نكرة السلمان بتأريخ 7/12/2017 بشأن البحث عن المفقودين في المقابر الجماعية وما ترتب عليها من المخاطبات الرسمية وتنفيذاً للأمر القضائي المبلغ بموجب كتاب مجلس القضاء الأعلى ذي العدد (1029/مكتب/2017) والمؤرخ في 7/12/2017 الخاص بتشكيل اللجنة القضائية للإشراف والمتابعة على إعادة جميع الحقوق القانونية إلى المكون الفيلي وكتاب مجلس القضاء الأعلى ذي العدد (271/مكتب/2018) في 8/3/2018 المتعلق بتسهيل الإجراءات في الدعاوى الخاصة بطلب إصدار حكم بوفاة المفقود إضافةً إلى حجج الحجر والقيمومة التي يقيمها ذوي المفقودين من المكون الفيلي وضمان حقوقهم القانونية والتقاعدية .

تزامناً مع إعلان يوم 30 آب يوماً دولياً لضحايا الإختفاء القسري يُحتفل به سنوياً بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (65/209) الصادر بتأريخ 21/12/2010 … تدعوكم الجبهة الفيلية من المشاركة في الوفد الفيلي والإعلامي الذي سيزور محافظة المثنى ومعتقل نكرة السلمان يوم الجمعة القادم الموافق 30/8/2019 وإجراء التغطية الإعلامية والصحفية ، وسوف يكون موعد التجمع والإنطلاق من مقر الجبهة الفيلية في الساعة (5) صباحاً في يوم الجمعة آنفاً وبحسب التفاصيل والمعلومات المدرجة في أدناه .

… وتقبلوا منا وافر الإحترام والتقدير .

ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية

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