خدمة جديدة تقدمها خرائط

2019/08/29 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أضافت شركة "غوغل" خيارات جديدة إلى خدمة الخرائط التابعة لها، بهدف تسهيل تنقل المستخدمين بواسطة المواصلات العامة.

ومن ضمن الخيارات الجديدة، إضافة خيارين جديدين

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