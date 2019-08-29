طوارئ في بلدة ألمانية.. بسبب كوبرا

2019/08/29 | 01:58

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تسبب هروب ثعبان من نوع كوبرا بهلع لدى سكان بلدة هيرنه الألمانية وقد طلبت منهم السلطات المحلية إبقاء النوافذ مغلقة والابتعاد عن العشب

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