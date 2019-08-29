2019/08/29 | 02:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انفجر غاضبا امام الكاميرا تعبنا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ebYUlRIRYyU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انفجر غاضبا امام الكاميرا تعبنا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انفجر غاضبا امام الكاميرا تعبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).