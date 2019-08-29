سحب سفينة وزنها 200 طن بأصبع واحد.. ويسعى إلى دخول

2019/08/29 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكن رجل جورجي من سحب سفينة ضخمة باستخدام أصبع واحد، وبات مؤهلا إلى دخول مجموعة "غينيس" للأرقام القياسية، وفق ما أظهر تسجيل مصور

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