2019/08/29 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ji1VOlIBN_o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد راضي : يعلنها بصراحة خليفتي علاء عباس وانصحه بترك المزاجية ويوجه رسالة ثمينة ل علاء) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد راضي : يعلنها بصراحة خليفتي علاء عباس وانصحه بترك المزاجية ويوجه رسالة ثمينة ل علاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).