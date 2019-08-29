تعاز ومواساة برحيل الشاعر والكاتب ابراهيم الخياط

2019/08/29 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمين عام اتحاد الادباء والكتاب في العراق الرفيق ابراهيم الخياط في ذمة الخلود، إثر حادث سير مؤسف على الطريق بين كركوك واربيل عندما كان متوجها لحضور فعالية ثقافية في دهوك.

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ببالغ الحزن والألم تلقينا نبأ رحيل الرفيق الاديب امين عام اتحاد الادباء والكتاب في العراق على اثر حادث مؤسف على طريق كركوك واربيل اليوم 28 / آب / 2019، وبهذا المصاب الموجع نقدم الى عائلة الفقيد إبراهيم وكافة رفاقه وأصدقائه التعازي الحارة ومشاعر التضامن الرفاقي الاخوي للجميع ولاتحاد الادباء والكتاب في العراق والخسارة التي منيت بها الثقافة الوطنية متمنين للعائلة وللجميع الصبر على فقدانه المؤلم

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في النرويج

28 / آب /2019

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