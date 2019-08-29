سيادة المطران عطا الله حنا : ” ان فلسطين موجودة سواء اعترف بنا ترامب او لم يعترف “

2019/08/29 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن فلسطين موجودة وشعبها موجود ومن يتجاهل وجودنا انما قد اعمت الكراهية والعنصرية بصره وبصيرته .

ان شطب الخارجية الامريكية لاسم فلسطين من قائمة دول منطقة الشرق الاوسط لن يغير شيئا من واقع هذا المشرق ففلسطين هي قلب هذا المشرق النابض والقدس عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة اهم مقدساتنا .

لسنا بحاجة الى اعتراف ترامب ففلسطين موجودة سواء اعترف بنا او لم يعترف والغالبية الساحقة من الدول في عالمنا تعترف بوجودنا وتعترف بوجود فلسطين .

ان كراهية ترامب لشعبنا هي التي جعلته يقوم بشطب فلسطين ولكن عملية الشطب هذه لا تعني بالنسبة الينا شيئا بل هي تشير الى شيء واحد وهو ان من يقود امريكا حاليا هو شخص جاهل لا يرى الامور كما يجب ان ترى ولا يبدو انه قرأ التاريخ كما انه لا يعرف شيئا عن فلسطين وتاريخها وعن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

ان الحقد الصهيوني اعمى بصره وبصيرته هو ومن معه فباتوا لا يرون ان هنالك بقعة مقدسة من العالم اسمها فلسطين ، وعدم رؤيتهم لا تعني اننا لسنا موجودين فنحن موجودون شاء من شاء وابى من ابى وفلسطين موجودة سواء اعترف بنا ترامب او لم يعترف .

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