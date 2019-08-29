2019/08/29 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e8G3vkMAl94

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ينطيك گلبك تطرد ابوك من البيت رحومي وانعام الربيعي يخرجون عن المألوف ويجهشون بالبكاء) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ينطيك گلبك تطرد ابوك من البيت رحومي وانعام الربيعي يخرجون عن المألوف ويجهشون بالبكاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).