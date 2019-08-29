لماذا يشارك أصحاب الحظوظ الضعيفة في السباق الرئاسي التونسي

2019/08/29 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا يشارك أصحاب الحظوظ الضعيفة في السباق الرئاسي التونسيتونس – يتمسك أصحاب الحظوظ الضعيفة في تونس بالمشاركة في السباق الرئاسي المزمع إجراؤه في الـ15 من سبتمبر، رغم توقعات جل المراقبين باكتساح مرشحي الأحزاب الكبرى المهيمنة على الحكم والشخصيات التي باتت رقما صعبا في المشهد السياسي.ويثق مرشحون ينتمون إلى عائلة فكرية واحدة وهي العائلة التقدمية إضافة إلى مرشحي اليسار التونسي في المرور إلى الدور الثاني من السباق، لكن ما تعانيه أحزابهم من خلافات وانشقاقات عميقة تجعل تحقيق هذا الطموح، وهو بلوغ كرسي قرطاج، عملية صعبة.وقال المرشح الرئاسي ناجي جلول في مداخلة على قناة محلية خاصة، إنه مقتنع شديد الاقتناع بأنه سيصل إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية.وأضاف جلول “ترشحي جدي ولو أني لا أملك قناعة بأني سأصل إلى الدور الثاني لما قررت الترشح”.وتابع “أريد الانتصار في الانتخابات الرئاسية والعمل على خدمة تونس”.وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في 14 أغسطس الجاري، ملفات 26 مرشحا، من أصل 97 ملفا، للتنافس في انتخابات رئاسية، تُجرى جولتها الأولى في 15 سبتمبر المقبل.ويتنافس هؤلاء في انتخابات كانت مقررة في 17 نوفمبر المقبل، لكن تم تقديم موعدها إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (92 عاما)، في 25 يوليو الماضي.وينتمي المرشحون لتيارات سياسية وفكرية متنوعة، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون.ويجمع مراقبون على أن رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة ونائب رئيس حزب النهضة الإسلامي عبدالفتاح مورو ووزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي ونبيل القروي وهو رجل أعمال وصاحب قناة تلفزيونية خاصة وملاحق قضائيا، من أبرز المرشحين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.ويرجع المراقبون ترشح شخصيات تبدو ذات حظوظ ضعيفة للسباق إلى رغبة هؤلاء في الدفاع عن مشروعهم السياسي، في مواجهة تغول الأحزاب الكبرى كحزب النهضة الإسلامي أو نفوذ حزب “تحيا تونس” الذي يتعاظم يوما بعد يوم بالمشهد السياسي على الرغم من أنه حزب حديث النشأة.

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