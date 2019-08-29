2019/08/29 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -B0q5D7BfFA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب غياب التخطيط الحكومي منطقة الدسيم لا تصلح للحياة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب غياب التخطيط الحكومي منطقة الدسيم لا تصلح للحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).