التحالف يسقط طائرة مسيرة من صنعاء باتجاه السعودية

2019/08/29 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف يسقط طائرة مسيرة من صنعاء باتجاه السعوديةصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.وأوضح المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.وبيّن العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين.

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