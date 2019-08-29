2019/08/29 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيضانات تودي بحياة 7 أشخاص جنوبي المغرب أودت فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضواحي مدينة تارودانت جنوب المغرب بحياة سبع ضحايا، بحسب ما أفاد مصدر من السلطات المحلية وأوضح المصدر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أدت إلى حدوث فيضانات في قرية تيزرت في ضواحي تارودانت أودت بحياة الضحايا السبع، مشيرا إلى أن الجهود جارية "للبحث عن مفقودين محتملين" من طرف عناصر الوقاية المدنية وسكان المنطقة.وقال شاهد عيان إنّ السيول جرفت ملعبا لكرة القدم في القرية، حيث كانت تقام مباراة في إطار دوري محلي للهواة.وأضاف "تحصن شبان في بناية صغيرة تتخذ مستودعا للملابس لكن السيول جرفتهم إنها كارثة"، مشيرا إلى سقوط عدد من الضحايا من بينهم.وأعرب عن خشيته من أن تكون السيول أودت بحياة ضحايا آخرين في القرى المجاورة.وحذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من "زخات رعدية قوية" في عدد من المناطق جنوب المملكة بينها مدينة تارودانت ونواحيها.وأشارت إلى أن هذه الأمطار يحتمل أن تكون مصحوبة بالبرد ورياح عاصفة.

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