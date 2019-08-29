الصراعات السياسية في العراق والمعارضة

2019/08/29 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الخالق الفلاح

كل الانظمة السياسية الوطنية اسماً وعملاً أيا كان نمطها وخلفية تشكيلها تبحث عن تعزيز شرعيتها والتي تشير الى التزام النظام الحاكم أو السلطات

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