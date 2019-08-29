سياسة أم كلمات متقاطعة؟

2019/08/29 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داود الفرحان

أمر جميل أن تكون الكلمات المتقاطعة من بين هوايات الزعيم أو الرئيس أو السياسي إلى جانب هوايته المفضلة في تقديم الوعود للمواطنين بلا

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