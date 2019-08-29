لعبة التوازنات تفرض على حمدوك التروي في إعلان فريقه الحكومي

2019/08/29 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعبة التوازنات تفرض على حمدوك التروي في إعلان فريقه الحكوميالخرطوم – يتمهّل رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان عبدالله حمدوك في دراسة الأسماء التي رفعت إليه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير ليختار الأنسب من وجهة نظره لشغل مناصب وزارية مختلفة، من دون الالتزام بالموعد المحدد للإعلان عن أعضاء فريقه.ويحتاج الأمر إلى المزيد من التأني والوقت لاختيار أسماء الوزراء على أساس الكفاءة والتجانس والتمثيل العادل للمرأة والقدرة على مواجهة التحديات ودعم السلام.وراجت بورصة التكهنات في السودان بشأن أعضاء الحكومة الجديدة، وجرى تسريب أسماء شخصيات لجس النبض حول مدى الرضاء الشعبي عليها، وأخرى لحرقها سياسيا وقطع الطريق عليها، حيث تولت مواقع التواصل الاجتماعي مهمة الهجوم والمديح.وأرجعت مصادر محلية تأخير إعلان تشكيل الحكومة إلى حدوث تجاوز من قوى الحرية والتغيير في تسليم ترشيحات الوزراء إلى حمدوك مباشرة من دون عرضها على القادة العسكريين في مجلس السيادة والتشاور معهم.ونفى محمد فاروق، المتحدث باسم تحالف نداء السودان، المنضوي تحت قوى الحرية والتغيير الحاجة لتسليم الترشيحات إلى المجلس السيادي، مشددا على أن الأسماء خضعت للفصح والتدقيق، وحمدوك سيختار ما يناسب منها وتقديمها إلى مجلس السيادة لاعتمادها رسميا.

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