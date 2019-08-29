فؤاد حسين: الكورد الفيليون بحاجة لوحدة الموقف ان استصعب عليهم وحدة الصف

2019/08/29 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين، ان المرحلة الحالية تتطلب من شريحة الكورد الفيليين وحدة الموقف.

جاء ذلك في لقاء موسع في ممثلية اقليم كوردستان في بغداد للنخب الكوردية الفيلية من كافة التوجهات السياسية والمستقلين إضافة الى وفد من محافظة واسط مع فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية تم بحث ومناقشة جملة امور متعلقة بهذه الشريحة.

وخلال اللقاء الذي حضره شوان محمد طه مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني وفارس عيسى ممثل حكومة اقليم كوردستان في بغداد وفرهاد نعمة الله نائب الامين العام لمكتب رئاسة الوزراء تحدث فؤاد حسين باسهاب عن دور الكورد الفيليين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق المعاصر قائلا “لقد كان لابناء شريحة الكورد الفيليين دورا كبيرا ومميزا في جميع التنظيمات السياسية في العراق لاسيما دورهم الريادي في الحركة التحررية الكوردستانية واسهامهم الفاعل في جميع الثورات من اجل حقوق شعبهم وامتهم الكوردية”.

واشار الى المرحلة الحالية في العراق وحالة الشتات التي يعاني منها الكورد الفيليين قائلا ان حالة التشتت اصابت معظم المكونات والشرائح في المجتمع العراقي ومنهم الكورد الفيليين منوها الى ان المرحلة الحالية تتطلب من ابناء هذه الشريحة المهمة على الاقل وحدة الموقف ان استصعب عليهم تحقيق وحدة الصف.

كما تم خلال اللقاء فتح باب المداخلات و النقاش للحضور وتم عرض كل مايخص مشاكل ومعاناة ابناء الشريحة الفيلية بشكل شفهي ومدون واوعد نائب رئيس الوزراء حل مايمكن منها بالتدريج مؤكدا على ضرورة استمرار التواصل واللقاءات في المستقبل بغية ايجاد حلول لجميع المشاكل القانونية والحقوق الدستورية.

وبحسب بيان للهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين، فأنها قدمت مطالب بما يخص القرارات وتفعيلها من خلال الحكومة اضافة للمطالبة بإعمار المناطق الحدودية بدرة وزرباطية وخانقين ومندلي.

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