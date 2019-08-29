سياسيون عراقيون متعاطفون مع الحشد الشعبي رغم اضطهاده لأبناء طائفتهم

2019/08/29 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسيون السنّة المشاركون في العملية السياسية بالعراق مضطروّن إلى التعايش بشكل مستمرّ مع حزمة من التناقضات المعقّدة التي تخرجها إلى السطح من

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