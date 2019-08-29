السودان.. اتفاق على تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية 48 ساعة

2019/08/29 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس الوزراء السوداني المعين عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير الأربعاء على تأجيل إعلان تركيبة الحكومة الانتقالية لمدة 48 ساعة.وأفاد

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