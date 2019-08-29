جونسون “العظيم” يعطل أعرق ديمقراطية في العالم

2019/08/29 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – أثار عزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تعليق عمل البرلمان حتى منتصف أكتوبر استياء عارما لدى الطبقة السياسية في

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