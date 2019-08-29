2019/08/29 | 05:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدرت وزارة الخارجية العراقية، مساء الاربعاء، بيانا تغريدة وزير الخارجية البحرين حول الاعتداءات الاخيرة على الحشد الشعبي....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق یرفض تصريحات البحرين بشأن الاعتداءات الإسرائيلية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق یرفض تصريحات البحرين بشأن الاعتداءات الإسرائيلية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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