العراق یرفض تصريحات البحرين بشأن الاعتداءات الإسرائيلية

2019/08/29 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجية العراقية، مساء الاربعاء، بيانا تغريدة وزير الخارجية البحرين حول الاعتداءات الاخيرة على الحشد الشعبي....

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