انقلاب عدن.. لماذا تغير الموقف السعودي فجأة؟

2019/08/29 | 05:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يصمد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة اليمنية الشرعية سوى 17 يوما، حتى اتخذت السعودية قرارا مفاجئا غير معلن لدعم الشرعية

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