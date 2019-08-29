بريطانيا: جونسون يطالب بـ «تعليق البرلمان» والمعارضة غاضبة

2019/08/29 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأربعاء، تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 تشرين الأول، قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب النواب المعارضين لبريكست. وسيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول. وقال جونسون للصحافيين «سنفعل ذلك في 14 تشرين الأول».ومن المقرر أن يحضر جونسون قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أيام على جلسة البرلمان.وقال جونسون «سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة 17 تشرين الأول الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب».وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 1 بالمئة تقريبا مقابل الدولار واليورو في أعقاب الأنباء.وشدد مصدر في مقر جونسون في داونينغ ستريت على أن مجلس العموم سيخسر فقط أربعة أيام نتيجة لذلك.ويعود البرلمان من عطلته الصيفية في الثالث من أيلول.ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة.ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من تشرين الأول.

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