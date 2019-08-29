محافظ البصرة: لن نسمح بالمتاجرة بموضوع المتجاوزين من أبناء المحافظة سياسياً

2019/08/29 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقياكد رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني انه لن يسمح لاي جهة كانت بالمتاجرة بموضوع المتجاوزين من ابناء الشعب البصري سياسياً، مشيراً الى ان حملة رفع التجاوزات لا تشمل العوائل الفقيرة والحكومة المحلية تحترم كرامة الانسان .وقال « العيداني خلال مؤتمر صحفي عقد في قيادة شرطة البصرة بحضور القيادات الامنية ان حملة رفع التجاوزات لا تشمل العوائل الفقيرة ، مشيراً الى ان هناك زيارة مرتقبة في الايام المقبلة الى العاصمة بغداد لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لغرض ايجاد حلول كبدائل للمتجاوزين على الاماكن التي فيها مشاريع تخدم ابناء الشعب البصري .واضاف « محافظ البصرة انه سيبحث خلال الزيارة المرتقبة الى بغداد ولقائه برئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي الية توزيع اكثر من (15) الف قطعة أرض سكنية ، فضلاً عن مناقشة اكمال مشروع مدينة السياب السكنية التابع الى وزارة الاسكان والاعمار والاشغال والبلديات ، مبيناً ان الاراضي يجب ان توزع على العوائل المتضررة الذين يحملون أوراق ثبوتية تؤكد انهم من سكنة البصرة حصراً حيث يتم ذلك من خلال التنسيق مع المجالس البلدية والمحلية والجهات المعنية ، مضيفاً انه يرحب بالوافدين من باقي المحافظات الذين يرغبون بالسكن في المحافظة شرط ان يشتري او يستأجر اي مواطن منزل اصولي وان لا يتجاوزون على الاراضي التي فيها مشاريع بنى تحتية تخدم الشعب البصري «.وعلى صعيد مختلف اكد محافظ البصرة على «وجود مساعي من قبل الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي لغرض استحصال المبالغ المالية للمحاضرين والمتطوعين في تربية البصرة الذين كان لديهم دور كبير في سد النقص الحاصل في بعض مدارس البصرة ، مشيراً الى ان هناك تنسيق مع رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة لاستحصال الموافقات المالية والتي هي ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية .وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ورد لـ»المستقبل العراقي»، خلال اجتماع مع المحاضرين والمتطوعين في تربية البصرة بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة امين منصور التميمي ان هناك سعي من قبل مجلس المحافظة والمحافظة من اجل استحصال الموافقات وإيجاد ابواب صرف قانونية للمبالغ المالية كمستحقات للمتطوعين والمحاضرين في مديرية تربية البصرة والبالغ عددهم اكثر من (4000) محاضر و(6500) متطوع .من جهته» قال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة امين منصور التميمي انه تم اللقاء مع المحاضرين والمتطوعين لوضع الية صرف مستحقات المحاضرين والمتطوعين بعد مصادقة مجلس محافظة البصرة على العدد الكلي للمحاضرين البالغ عددهم (4500) محاضر و(٦٥٠٠ ) متطوع من مختلف الشرائح في مديرية تربية البصرة، لافتاً الى انه تم طرح موضوع صرف المنحة للمحاضرين وكذلك هناك اسماء لم تظهر اخيراً مع قوائم المحاضرين وسنسعى بمخاطبة وزارة المالية.

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