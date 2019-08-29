الفتح يفجرها: مقرات الحشد تُقصف منذ سنة ونصف وحريق (كالة) الايراني قد يكون بمسيرة

2019/08/29 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الأربعاء، تفاصيل جديدة عن احتراق مصنع (كالة) الايرانية للالبان في محافظة كربلاء في ايار مايو الماضي.

وقال الموسوي، “من خلال حكمة القادة وانضباط الحشد الشعبي وفصائله تم احباط مؤامرة كبيرة كانت تخطط وترسم في دول كبرى تقودها اسرائيل وأمريكا وبعض دول الخليج، فمنذ اكثر من سنة ونصف تضرب مقرات الحشد وتغتال شخصياته، وهو منضبط”.

وبين ان “الرسالة التي اعطتها الحكومة العراقية والقوى السياسية من خلال اجتماعات الرئاسات الثلاث مع قادة الحشد الشعبي والقادة السياسيين احبطت مؤامرة، ارادت استدراج الحشد الشعبي الى معارك يراد منها ضرب مقرات الحشد ومخازن اسلحته”.

ولم يستبعد النائب عن تحالف ايضا تعرض مصنع (كالة) الايراني في محافظة كربلاء، الى ضربة طائرة مسيرة نتج عنها الحريق”.

ونشب حريق كبير في معمل كاله الايراني للالبان في كربلاء في ايار الماضي تسبب بخسائر نحو 80 مليون دولار، فيما لم يستبعد المدير التنفيذي للشركة الايرانية ان يكون الحادث متعمداً.

يذكر أن أربعة معسكرات للحشد الشعبي -في شمال بغداد وجنوبها- تعرضت خلال الشهرين الماضيين لانفجارات تضاربت الأنباء بشأنها، فيما استهدفت ضربة طائرة مسيرة قياديا في الحشد في بلدة القائم الحدودية مع سوريا.

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