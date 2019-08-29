ايران تتوقع ارتفاع عدد زوارها خلال الاربعينية الى ثلاثة ملايين

2019/08/29 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي مع قائد المنطقة الحدودية الثالثة العراقية العميد علي حسين عباس اجتماعاً، اكدا فيه على ضرورة الارتقاء بالامن الحدودي وكذلك انسيابية توافد زوار الاربعينية عن طريق منفذ مهران الحدودي.

وثمن العميد رضائي الجهود المبذولة من حرس الحدود العراقي وادارتهم الجديدة بشأن تسهيل عمليات توافد الزوار وخاصة ايام الاربعينية، مضيفا انه “نظراً لحذف تاشيرات الدخول، فمن المتوقع ان يرتفع عدد الزوار هذا العام المتوافدين عبر المنافذ الحدودية الاربعة الى ثلاثة ملايين زائر”.

من جانبه قال قائد المنطقة الحدودية الثالثة العراقية العميد علي حسين عباس ان “خدمة زوار الامام الحسين هي شرف منحه الله لنا ونحن فخورون بتقديم الخدمة لهم ولن نتواني عن تقديمها بكل ما نملك”.

وقام الجانبان بتفقد الامكانيات والمعدات في المنافذ الحدودية واطلعا على سير تقديم الخدمات للزوار .

يذكر ان كانت هنالك 3 معابر حدودية لعبور الزوار من ايران الى العراق وهي شلامجة وجذابة ومهران، ومن المقرر فتح معبر خسروي أيضاً هذا العام أمام الزوار.

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