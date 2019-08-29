2019/08/29 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QjE0HJBBFw8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكو بلبل يغرد جان لحسين كطعوا صوته عن اذن امهاته) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكو بلبل يغرد جان لحسين كطعوا صوته عن اذن امهاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).