2019/08/29 | 06:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارمن بصيبص في بلغاريا من أجل "العارف"سافرت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص إلى بلغاريا، لتصوير عدد من مشاهدها الخارجية في الفيلم المصري "العارف" من إخراج أحمد علاء، وبطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وركين سعد، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج "سينرجي فيلمز".على صعيد آخر، تنتظر بصيبص عرض مسلسلها "عروس بيروت" قريباً على قناة "أم بي سي".والعمل مقتبس عن المسلسل التركي "عروس إسطنبول"، وصوّر بين تركيا ولبنان، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما العربية، منهم: ظافر العابدين وتقلا شمعون وفادي إبراهيم.

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