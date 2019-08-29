هند الراوي: المصريون يتقبلون التجديد في الغناء

2019/08/29 | 06:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هند الراوي: المصريون يتقبلون التجديد في الغناءقالت المطربة المصرية هند الراوي، صاحبة الصوت القوي الذي غنى في فيلم "الفيل الأزرق" بالأمازيغية، إن المصريين يتقبلون التجديد في الغناء.وأضافت في تصريحات صحافية إنها ارتبطت بفيلم "الفيل الأزرق" منذ 4 سنوات من خلال مشاركتها في الجزء الأول بمقطوعة مع 3 فنانات، هن شقيقتها سارة وشيرين عبده ونغم صالح.وكشفت أن الفنان هشام نزيه اختارها في الجزء الثاني لأداء أغنية بالأمازيغية، وتم الانتهاء منها خلال 4 أيام فقط، وخرجت بهذا الشكل الذي نال إعجاب الجمهور".وتابعت الراوي: "الأغنية شعر أمازيغي قديم يتفق مع روح الفيلم، اختارها الملحن هشام نزيه وهي من توزيعه وألحانه وهو من له الفضل الكبير في نجاحها".ومن المتوقع أن تصدر الأغنية بنسختها الكاملة خلال الفترة القليلة المقبلة.يذكر أن هند الراوي شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وهي عضو في الفريق الفرنسي الشهير "Orange blossom"، وأصدرت أول ألبوماتها معه.وقدمت أكثر من 500 حفلة في مدن أوروبا، وكان لها أغنية شهيرة لأحد أشهر المسلسلات الفرنسية بعنوان "يا سيدي"، كما شاركت بأغانيها في مسلسلات أوروبية مثل "مرسيليا" و"الحفرة" و"نفسي نفسي".

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