العراق بصدد استحداث قاعدة بحرية في ميناء الفاو الكبير

2019/08/29 | 06:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الأمن الوطني العراقي، امس الأربعاء، على إنشاء قاعدة بحرية في ميناء الفاو الكبير لحماية السفن العراقية، فيما أكد المجلس حق العراق باتخاذ الا...

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