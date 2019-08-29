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شاهد بالفيديو.. هدر بالمال العام ببيع بناية اتحاد نقابات العمل في محافظة ديالى بـمليارين بعد ان قيمت بـ15 مليار


شاهد بالفيديو.. هدر بالمال العام ببيع بناية اتحاد نقابات العمل في محافظة ديالى بـمليارين بعد ان قيمت بـ15 مليار
2019/08/29 | 07:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: SNHtAFwncWk

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