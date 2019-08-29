2019/08/29 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تقدم مشروع قرار إلى البرلمان يخص الجرحى الراغبين بالتقاعد أعلنت وزارة الدفاع، تقديم مشروع قرار إلى مجلس النواب لمنح الجرحى الأبطال الراغبين بالإحالة على التقاعد راتباً كاملاً.وذكر بيان للدفاع "تثمينا للجهد والعطاء المبذول من قبل منتسبي الجيش العراقي من الجرحى الابطال، تقدمت وزارة الدفاع بمشروع قرار يقضي بإحالة الجرحى من الراغبين على التقاعد بنفس المخصصات والراتب الذي كانوا يتقاضونه وهم في الخدمة الى مجلس النواب للتصويت عليه ضمن موازنة العام المقبل 2020".وأكدت الدفاع ان "كل قطرة دم زكية كانت بلسما وطريقا معبدا للاجيال ومن حق من منح قطرات دمه ان ينعم بحقه في الاختيار مابين الاحالة على التقاعد بكامل الحقوق والامتيازات او الاستمرار بالعمل في المكان الذي يختاره ويخدم فيه ضمن صفوف جيشنا العراقي الباسل".وأشارت الى ان "مشروع القرار قد تم التباحث فيه بين وزير الدفاع نجاح الشمري ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في التاسع عشر من شهر اب الحالي اثناء زيارة قام بها الاخير الى الوزارة مرحبا وداعما لمشروع القرار".واشادت الوزارة "بالجهود المبذولة من قبل الساعين لتمكين منتسبي الجيش من الحصول على حقوقهم المشروعة لتضعها خارطة طريق في عملها المستقبلي".ونفت الدفاع "جملة وتفصيلا ما تردد من انباء عبر وسائل الإعلام بان الإحالة على التقاعد للجرحى هي امر إجباري لكل من تعرض لنوع من أنواع العجز اثناء المعارك العسكرية التي خاضها أبطال قواتنا المسلحة".

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