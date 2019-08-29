2019/08/29 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلغاء المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في ملعب كربلاء الدولي. الغي المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في ملعب كربلاء الدولي.وذكر مصدر ان "المعسكر سيجرى في العاصمة بغداد تحضيراً لمباراة البحرين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022" التي تبدأ مطلع الشهر المقبل.

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