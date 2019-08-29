إيمان بوقردغة - الإرهاب الديني بين خيال الدين وواقع الإرهاب

2019/08/29 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة الإرهاب الأصولي الإسلاموي ليس ظاهرة متجانسة ، لأن أطرافه الفاعلة متعددة لكن عدم التجانس لاينفي وحدة الهدف حيث تعتزم الأصولية إخضاع العالم لمفهوم شمولي للقانون الديني أوالشريعة يعارض أي فكرة عن التطور أو التغيير ويعادي التعددية.فالإسلام هو العبادة والحكومة والدين والدولة" على حد تعبير حسن البنا فيتحول التطرف في نهاية المطاف إلى أصولية تطمح إلى توسيع الإسلاموية بالسيف فيلجأ أيديولوجيو ومقاتل......

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