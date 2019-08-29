حسن خليل غريب - بعد ألف وأربعمائة سنة من التكفير والتكفير المضاد

2019/08/29 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب بعد ألف وأربعمائة سنة من التكفير والتكفير المضادفي نتائـج البـحثخاتمة كتاب بحثنا (الردة في الإسلام)، المنشور في العام 1999)وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ( (يونس:99).بعد ألف وأربعماية سنة من التقاتل الدموي تارة؛ والتقاتل الفكري، القائم على التكفير والتبديع والتضليل والتفسيق، تارة أخ......

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