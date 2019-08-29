رحيم حميد للفرات: اختياري مساعداً لكاتانيتش سمعته بالاعلام ونأمل تصحيح الأخطاء

2019/08/29 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مساعد مدرب المنتخب الوطني، رحيم حميد، ان اتحاد الكرة لم يبلغه رسمياً باختياره مساعداً للمدرب كاتانيتش.

وقال حميد لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الأربعاء "منذ فترة هناك تداول لاسماء العديد من المدربين وتم اختياري للمهمة واتمنى ان اكون عوناً للمدرب وان نصحح الاخطاء التي حصلت معاً ونتمنى ان نكون اضافة وهو شرف لكل مدرب العمل مع المنتخب الوطني".وأضاف "رسمياً الى الان لم يتصل بي احد شخصيا بالتكليف ولكن قرأت البيان الصادر من الاتحادط.وأكد حميد ان "لا مشكلة لانتقادي السابق لكاتانيتش وكان هدف الانتقاد هو لتقويم العملية كلها وسنعمل معاً من اجل المنتخب وسنتعاون على حل بعض الاخطاء معاً".وكان المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، أقر أمس الاربعاء، توصية لجنة المنتخبات بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني .وقال رئيس لجنة المنتخبات، فالح موسى: ان الاتحاد اقر، توصية اللجنة بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني .واضاف: ان اللجنة فاضلت بين عدد من الاسماء التدريبية على وفق معايير فنية محددة، نال على اثرها رحيم حميد الثقة في العمل ضمن الملاك التدريبي لكاتانتيش".واشار موسى الى، ان "المكتب التنفيذي وجه لجنة العلاقات باستحصال تأشيرة دخول الى البحرين للمدرب رحيم حميد" مبينا ان "حميد سيكون حاضرا في تدريبات المنتخب يومي الجمعة والسبت المقبلين في العاصمة بغداد".انتهى

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