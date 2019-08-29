سبعة جرحى بهجومين ليليين لداعش في محافظتين عراقيتين

2019/08/29 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس ان ثلاثة من قوات الشرطة اصيبوا بجروح بهجوم شنه تنظيم داعش على ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان مسلحي التنظيم المتشدد هاجموا في الساعات الاولى من صباح اليوم الجيش العراقي في قرية "قايه" تبعه هجوم ثان في منطقة "العوسج" في جلولاء مما اسفر عن اصابة ثلاثة عناصر من قوات الشرطة.

وبين المصدر ان قوات الشرطة تمكنت من صد الهجوم رغم وقوع اصابات في صفوفها.

وعلى صعيد مواز هاجم مسلحو داعش نقطة تابعة للحشد الشعبي اللواء الثالث في ناحية الخيرات في محافظة الانبار وفجروا عبوة ناسفة على دورية عسكرية أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بحسب ما افاده مصدر آخر في الشرطة العراقية.

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