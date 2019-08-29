عبد اللطيف زروال - تحول البنية المالية للرأسمالية المغربية

2019/08/29 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_اللطيف_زروال بقلم، محمد أوبنعل-عبد اللطيف زروال [1]ملخص يدرس هذا المقال البنية المالية الحالية للرأسمالية المغربية بغية فهم التحولات التي ترتبت عن اعتماد سياسة التحرير الاقتصادي طيلة عقود.لهذه الغاية، نقوم بمقارنة نتائج بحثنا حول المساهمين في 344 مقاولة في عام 2016 مع نتائج دراسة سعيد السعدي، التي أُنجزت في نهاية السبعينيات، قبيل اعتماد المغرب لبرنامج التقويم الهيكلي.وعلى هذا ......

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