جهاد عقل - أيها العمّال ... وحدتنا قُوّة لنا

2019/08/29 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل عندما قرر القائمون على جائزة النقابي النرويجي الراحل آرثر سيفنسون منح "جائزة سيفنسون " لعام 2018 للقادة النقابيين الثلاثة من كازخستان كان ذلك بسبب ما " يواجهه قادة ونشطاء النقابات العمالية في كازخستان من قمع شديد بسبب قيامهم في الدفاع عن حقوق العمال وحرية التنظيم النقابي في بلدهم." ومنهم القائد النقابي السجين إرلان بالتاباي.لجنة الجائزة أشارت في قرارها الى ما قامت به السلطات في كازخستا......

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