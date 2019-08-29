المؤشر نيكي يرتفع ‭0.10‬% في بداية التعاملات بطوكيو

2019/08/29 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

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