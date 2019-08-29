قطاع البنوك في تركيا يدخل على خط الأزمة الاقتصادية

2019/08/29 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة بلومبرغ الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن بنك "يوني كريديت" الايطالي ،يجري محادثات للسيطرة المباشرة على حصته في بنك "يابي كريدي" التركي، مما يمهد الطريق أمام بيع هذه الحصة أو تخفيضها.

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