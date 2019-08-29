2019/08/29 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الشباب والرياضة جاهزية ملعب كربلاء الدولي لاقامة مباراة القوة الجوية والسالمية الكويتي في البطولة العربية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضة تعلن جاهزية ملعب كربلاء لمباراة الجوية والسالمية الكويتي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضة تعلن جاهزية ملعب كربلاء لمباراة الجوية والسالمية الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).