كنتاكي تقدم

2019/08/29 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت سلسلة مطاعم كنتاكي اطلاق تجربتها الخاصة بتقديم قطع دجاج من مكونات نباتية "خالية من اللحم"، في إطار سعيها للاستفادة من الشعبية المتزايدة لبدائل اللحوم

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