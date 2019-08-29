مدرب الشرطة : أرتكبنا عدد من الأخطاء والكرة لا زالت في ملعبنا

2019/08/29 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي ألكسندر أليتش إن الفريق أرتكب عدداً من الأخطاء في مباراته امام الكويت الكويتي التي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف برسم ذهاب الدور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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