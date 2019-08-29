2019/08/29 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعزف الفنان ماريو كالدارارو ذو الأصول المولدوفية على عشرات الآلات الإيقاعية، ويواصل دراسة عالم الإيقاعات العجيبة باستمرار.يرى هذا الفنان أن الآلات الموسيقية هي كائنات حية قد تحزن وتشكو، وحتى إنها ترفض التعامل مع صاحبها في بعض الأحيان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عازف الآلات الإيقاعية لا يعزف عليها إلا إذا كانت من صنع يديه وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عازف الآلات الإيقاعية لا يعزف عليها إلا إذا كانت من صنع يديه) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عازف الآلات الإيقاعية لا يعزف عليها إلا إذا كانت من صنع يديه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).